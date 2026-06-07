La PFA detuvo a un sujeto con pedido de captura por comercialización de estupefacientes

Bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron a un sujeto argentino de 33 años integrante de una organización narco, por comercio de drogas en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo poseía dos pedidos de captura vigentes por robo y tenencia de estupefacientes tanto cocaína como marihuana, con fines de comercialización en dosis fraccionadas al menudeo y agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada. Por otra parte, se le endilgaba integrar una empresa criminal con amplio dominio territorial en el partido bonaerense de Moreno, donde operaba de manera sistemática.

Ante esta situación, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez a cargo del Dr. Gabriel Alberto Castro ordenó al personal de la División Búsqueda de Prófugos de esta Institución la localización y captura del sujeto.

Como resultado de las tareas de campo y diversas pesquisas monitoreadas por la Unidad Fiscal de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli, se establecieron distintos lugares a los que concurriría el prófugo, motivo por el cual se implementaron discretas vigilancias en distintos días y horarios. Finalmente, y luego de una paciente investigación, los efectivos federales localizaron, identificaron y detuvieron al buscado en la vía pública, sobre la calle 9 de Julio intersección con la Avenida Rivadavia en el partido de Morón.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA