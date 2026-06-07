Jornada de reflexión y concientización por #NiUnaMenos en el Hospital de Moreno

En el marco de los 11 años del primer grito colectivo de #NiUnaMenos, se realizó en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega una jornada de reflexión, participación y concientización sobre las violencias por motivos de género.

Bajo la consigna “Vivxs, Libres y Organizadxs nos queremos”, se desarrollaron distintas actividades orientadas a fortalecer redes de acompañamiento y promover la defensa de derechos.

Durante la jornada se llevaron adelante radio abierta, debates, cartelazo, un stand de Salud Sexual Integral, inscripción al programa de Hogares Monomarentales y asesoramiento a cargo del Equipo de Recepción de Violencias.

En este contexto, se compartieron datos que continúan interpelando: en Argentina ocurre un femicidio cada 30/31 horas. Asimismo, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron 3.205 femicidios.

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en el 85% de los casos el agresor pertenecía al círculo íntimo o era una persona conocida por la víctima.La jornada se enmarca en las acciones de sensibilización y abordaje integral de las violencias por motivos de género que se impulsan desde el sistema público de salud.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega