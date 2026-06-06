Presentaron el informe sobre violencia de género, discursos de odio y precarización

En un nuevo 3 de junio, a once años de la primera movilización masiva de #NiUnaMenos, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, junto a la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, realizaron la presentación del informe “La violencia por razones de género en tiempos de crueldad. Precarización de la vida, discursos de odio y transformaciones recientes”. Un documento que parte de una premisa central: la violencia por razones de género no puede analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se produce.La información recabada resulta fundamental para enfrentar la compleja realidad en la que nos encontramos: el ajuste, el abandono de la garantía de los derechos de las mujeres y diversidades, la precarización de las condiciones de vida y la promoción de los discursos de odio, generados por el gobierno nacional, tienen un impacto concreto: las violencias por razones de género se agravan y adquieren nuevas expresiones, atravesadas por mayores niveles de crueldad. El informe identifica transformaciones en las dinámicas que asumen las violencias. En este contexto, la violencia de género escala más rápido, tiene manifestaciones de mayor crueldad y se da en vínculos más breves.

Entre los principales hallazgos, se mencionan:La violencia doméstica continúa siendo la modalidad predominante, presente en más del 90% de las situaciones registradas en 2024 y 2025.La violencia física adquiere formas cada vez más graves y sistemáticas. Más de la mitad de las situaciones (55%) incluyen violencia física, lo que confirma su alta prevalencia.La violencia digital registra uno de los mayores crecimientos.La violencia económica se consolida como una dimensión central de las desigualdades de género.Aumentan las situaciones en el ámbito privado y convivencial.Se intensifican las formas de control y disciplinamiento.La sobrecarga de las tareas de cuidado continúa recayendo principalmente sobre mujeres y LGTBI+.Se profundiza la vulnerabilidad habitacional y el aislamiento social.La violencia de género impacta fuertemente en las infancias y adolescencias.

Aumentan las afecciones vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.

Las desigualdades se profundizan en grupos históricamente vulnerables.Aunque disminuyen relativamente los femicidios y travesticidios, emergen nuevas dinámicas de violencia extrema.

“En la provincia de Buenos Aires, y por mandato del gobernador Axel Kicillof, profundizamos el camino con más Estado. Seguimos teniendo Ministerio de Mujeres y Diversidad porque entendemos que los principales decisores y decisoras de la política tienen que estar mirando esta problemática, tienen que estar definiendo, escuchando, planificando, actuando, revisando constantemente las herramientas de prevención e intervención”, expresó Estela Díaz.Laurana Malacalza compartió los principales datos arrojados por el informe: “Este trabajo se construyó a partir de la información producida por el Registro Único de Casos de Violencia de Género, de la antigua “Carta de llamadas”, de la Línea 144, de la experiencia cotidiana de nuestros equipos y de los distintos dispositivos de atención y acompañamiento que tenemos en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.” Y continuó: “La violencia de género es una problemática estructural que se entrelaza con las desigualdades sociales, económicas y adquiere dinámicas específicas según los contextos y las condiciones materiales de vida”. El informe identifica un debilitamiento de los vínculos comunitarios y afectivos agravado por el contexto de crisis económica y fragmentación social, aumentando los padecimientos vinculados a la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos y a dispositivos de atención.En 2024, los intentos de femicidio y travesticidio aumentaron más de un 220% respecto a 2023. En 2025, esa cifra registró un nuevo incremento del 11%. Estos datos reflejan tanto el recrudecimiento de las violencias como la capacidad del Estado provincial para detectar e intervenir tempranamente en situaciones de alto riesgo. Durante la presentación, también se detalló el trabajo de la provincia de Buenos Aires en el abordaje de situaciones de violencia a través del Sistema Integrado de Políticas Públicas, el cual contiene un conjunto de programas orientados a la prevención, asistencia integral, políticas de protección, estrategias para las salidas de las violencias y fortalecimiento del acceso a la justicia. Además, incluye acciones de reparación para las víctimas y de formación para quienes trabajan en esta temática.Nuestra Línea 144 -que atiende las 24 horas, los 365 días del año- fue fortalecida y se amplió la capacidad de recepción de llamadas desde 2024, cuando la línea 144 nacional se desmanteló y perdió su especificidad para atender la violencia por razones de género.

Desde esa fecha, los llamados a la línea provincial aumentaron un 140%.Además, las Mesas Locales Intersectoriales continúan trabajando junto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales de cada localidad bonaerense.

Allí, se brindan recursos para la intervención a través del fondo especial de emergencia que permite a los municipios asistir en situaciones de urgencia.

También se destaca el trabajo de los Hogares de Protección Integral y los Dispositivos que trabajan con varones que ejercen o ejercieron violencia, además de las herramientas construidas en estos 6 años de gestión en materia de género: el Formulario Único de Denuncias y el Registro Único de Casos (RUCVG).Frente a un Gobierno nacional que niega las violencias por razones de género y desmantela políticas de protección, en la provincia de Buenos Aires reafirmamos nuestro compromiso de ser escudo y red, con más Estado, más políticas públicas integrales y más derechos para las bonaerenses. “La sociedad, las vecinas en la calle, no piden menos Estado, todo el tiempo nos piden más y mejor Estado. Para eso trabajamos todos los días”, concluyó Estela Díaz.

Min Mujeres PBA