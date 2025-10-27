Destacada participación rodriguense en el Campeonato Sudamericano de Judo

La Escuela Municipal de Judo de General Rodríguez representó a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Judo, realizado en Asunción, Paraguay, alcanzando excelentes resultados en distintas categorías. Los y las deportistas locales obtuvieron las siguientes posiciones:
1° lugar: Nahiara Rasguido (Cadetes 44 kg)
3° lugar: Valentina Garro (Cadetes 70 kg)
2° lugar: Iván Duarte (Seniors 81 kg)
5° lugar: Tomás Lubian (Seniors 73 kg)
Desde el Municipio felicitamos a los judocas y a todo el equipo de la Escuela Municipal por su compromiso, esfuerzo y dedicación, y por llevar con orgullo la bandera de General Rodríguez en una competencia internacional.
Municipalidad de General Rodríguez