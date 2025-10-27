La fibrilación auricular aumenta el riesgo de ACV

La fibrilación auricular (FA) es un factor de riesgo importante para sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, aumentando la probabilidad de padecerlo hasta cinco veces, señala la investigación llevada adelante en todo el país por la FAC.

El ataque cerebral constituye la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial, afectando a 1 de cada 4 personas en el mundo y estimándose que más de 100 millones de personas viven con secuelas.

Cada 29 de octubre, se desarrollan campañas de concientización y prevención como parte del Día Mundial del ACV.

Los ACV asociados a la FA suelen ser más graves. El riesgo de ACV isquémico parece ser mayor entre 3 y 5 días después de un episodio de fibrilación auricular.

Federación Argentina de Cardiología