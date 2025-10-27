Mariel Fernández: “Gracias vecinos por volver a acompañar con contundencia a Fuerza Patria”

Recién pasada la medianoche de este 27 de octubre, más de seis horas después de cerrados los comicios y tres desde que se conocieron los resultados de la elección nacional, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, realizó un posteo en las redes sociales:

En Moreno, La Libertad Avanza, escrutado el 98,87% de las mesas, logró el 33,79% de los votos (29,92% en septiembre) lo que significó 79.580 sufragios (69.586 en septiembre) mientras que Fuerza Patria se impuso con el 49,82% (54,22% en septiembre) y 117.332 sufragios (126.106 en septiembre). Los datos oficiales nacionales indican que votó el 66,32% de un padrón de 372.534 (En esta elección no se incluyen los extranjeros que pueden votar solo a nivel municipal y provincial, casi 47.000 electores en Moreno, siendo el padrón total de 419.320) mientras que en septiembre la participación fue del 57.5%. Datos para analizar.