Destino fatal: Regresaba a su casa cuando fue chocado de frente por motochorros que intentaban asaltar a una pareja

Martín Gigena tenía 28 años. Transitaba en moto hacia General Rodríguez cuando fue chocado de frente por otro vehículo en el que circulaban delincuentes. Estos sujetos intentaban robar a una pareja, que los evadía desde la calle Padre Fahy. Una secuencia increíble, que terminó con la muerte de Gigena. Uno de los malvivientes tenía pedido de captura por un brutal crimen ocurrido en Casasco el pasado mes de febrero.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Moreno captaron gran parte de este drama. Arrancó segundos después de haber iniciado este viernes 22 de mayo. Sobre la calle Padre Fahy circulaba una joven pareja en una moto Yamaha Tornado, en dirección a la Ruta 7. Comenzaron a ser perseguidos por dos sujetos montados en una KTM Duke, quienes los visualizaron al pasar el cruce de la calle San José, del Plan Federal de Casasco.

A la altura de la calle Posadas, donde se encuentra la plaza del barrio Mayo de Frutos, ya estaban casi a la par. Sospechando las intenciones de quienes los seguían, el conductor de la Tornado cruzó el paso a nivel y se dirigió en sentido al centro de Moreno. Exigía al máximo el motor de la moto.

Superando el cruce de la Ruta 7 con la calle La Piedad, los perseguidores sacaron un arma de fuego. Las fuentes consultadas indicaron que se produjeron al menos tres disparos, sin consecuencias para los ocupantes de la Tornado, cuyo piloto realizaba desesperadas maniobras evasivas. Al pasar la calle Perú y el paso a nivel del colegio Mariano Moreno, el conductor de la Tornado cruzó de mano. Los delincuentes realizaron el mismo recorrido y en esos momentos se produjo la tragedia.

Martín Gigena regresaba a su casa en General Rodríguez. Había cenado con un hermano en Moreno cuando le salió un viaje de Didi. Lo realizó con su moto Zanella 125 y dio por terminada su jornada laboral. A las 00:06 se encontró de frente con dos motos que circulaban a altísima velocidad. No pudo evitar que una de ellas lo impactara. Salió despedido y cayó pesadamente sobre la ruta. Falleció instantáneamente.

Los malvivientes también aterrizaron en la cinta asfáltica. Circunstanciales espectadores de la secuencia los lincharon. No los mataron porque primó la cordura. A los pocos minutos llegaron móviles del Comando de Patrullas y de la Guardia Urbana de Moreno. Una ambulancia los trasladó al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde permanecen internados en grave estado.

En el lugar permaneció la pareja que había sido el objetivo del atraco. Sus testimonios fueron fundamentales para armar, en ese primer momento, la mecánica del suceso. Los peritos relevaron pruebas, secuestraron la moto KTM Duke (que era legal) e incautaron una pistola Bersa .380 con siete balas en el cargador. También encontraron algunas vainas servidas, presumiblemente de esa arma.

La víctima, Martín Gigena, tenía 28 años y estaba domiciliado en General Rodríguez. Iba a festejar su cumpleaños el próximo martes 26. Era un joven conocido en la zona sur de Moreno, ya que llevó adelante varios emprendimientos. También trabajaba con apps de viaje. Era soltero y no tenía hijos. Era integrante de una numerosa familia: 8 hermanos. Su madre está viajando desde Chaco para decidir sobre su eterno descanso. Un terrible destino.

La causa recayó en la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que conduce la Dra. Carina Saucedo. La fiscal caratuló el expediente como “Homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra”. La autopsia practicada esta mañana en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez confirmó que Gigena murió por traumatismo de cráneo. No presentaba heridas de arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Isaías Rubio, de 21 años (el conductor) y Tobías Alexander Lohman de 19, a quien se le imputa ser el autor de los disparos. Justamente Lohman tiene un pedido de captura activo en la misma fiscalía por considerarlo quien conducía la moto en la que escapó Natanael Brizuela (25) luego de ejecutar de varios disparos a Maximiliano Pozzi Requejo el sábado 7 de febrero en Casasco. Brizuela sigue prófugo.

La Dra. Saucedo espera las altas de Rubio y Lohman para indagarlos por este hecho. Continúan internados con fuerte presencia policial. Desde la Justicia esperan que el domingo cuenten con la autorización médica para que la fiscal los pueda interrogar.