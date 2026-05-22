En el club Defensores, provincia y municipio entregaron más de mil escrituras para vecinos de Moreno

La intendenta Mariel Fernández, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena entregaron más de mil escrituras a familias morenenses, en un acto que se realizó en el Club Defensores de Moreno.

La entrega de escrituras garantiza a las familias la seguridad jurídica sobre sus viviendas y permite el acceso a nuevos derechos vinculados a la protección del hogar, la posibilidad de gestionar créditos y la regularización definitiva de la propiedad.

Estuvieron también presentes el administrador del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Leonardo Grosso; el secretario de Gobierno y Justicia, Nahuel Berguier y otras autoridades municipales y provinciales.Por consultas o dudas sobre cómo tramitar la escrituración de la vivienda, las y los vecinos pueden acercarse a la Mesa de Entradas del IDUAR, ubicada en el Solar del Nuevo Moreno Antiguo, Av. del Libertador 750, Moreno, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

También pueden comunicarse al (0237) 466-9116, internos 1106, 1107 y 1108, o por WhatsApp al 11-2889-5773. Más información