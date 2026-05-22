La Maternidad Estela de Carlotto realizó nuevas jornadas de encuentro y reflexión sobre parto respetado

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2026, la Maternidad Estela de Carlotto continuó desarrollando actividades destinadas a trabajadores y trabajadoras de la salud, personas gestantes y familias, promoviendo espacios de escucha, intercambio y construcción colectiva.

Durante la jornada se llevó adelante el encuentro “Proyectos parentales disidentes: voces de las familias en plural”, coordinado por la Lic. Romina Moschella, donde se compartieron experiencias y reflexiones sobre las distintas formas de construir familia y transitar las crianzas desde una perspectiva diversa e inclusiva.Además, se realizó un espacio coordinado por la Lic. Obst. Romina Vasco, en el que se recuperaron relatos y vivencias de usuarias sobre los comienzos de la Maternidad, el acompañamiento durante los nacimientos y la importancia de garantizar el parto respetado desde una perspectiva de derechos.

Las actividades forman parte de una agenda que busca fortalecer una salud pública más humana, colectiva y centrada en el cuidado integral de las personas gestantes y sus familias.

Maternidad Estela de Carlotto