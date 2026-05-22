Salud mental y prevención: nueva jornada de trabajo en General Rodríguez

Se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Salud Mental Municipal en el Salón Garrahan de la Municipalidad, con la participación de funcionarios y funcionarias del Ejecutivo local.

Durante la jornada se realizó un balance del trabajo desarrollado en el marco del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencia”, una iniciativa impulsada junto a estudiantes, docentes y familias de distintas instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer espacios de cuidado, escucha y prevención.

Asimismo, se avanzó en la planificación de una agenda de trabajo articulada de cara al próximo 3 de junio, en el marco de una nueva jornada de #NiUnaMenos, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo políticas públicas vinculadas a la salud mental, la prevención de las violencias y el acompañamiento comunitario.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir generando instancias de articulación entre distintas áreas para abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan a la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez