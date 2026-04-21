Detienen a un hombre acusado de robos a mano armada en General Rodríguez

A partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, el sistema de cámaras municipales y la Policía, este domingo se realizaron dos allanamientos que derivaron en la detención de un hombre de 37 años, señalado como autor de distintos robos a mano armada en la ciudad de General Rodríguez.

El imputado, domiciliado en el barrio Los Viveros, fue identificado como presunto responsable de varios hechos delictivos.

Entre ellos, un asalto en una panadería ubicada sobre la avenida Eva Perón, el robo de una camioneta Toyota SW4 y otro episodio ocurrido en una estación de servicio sobre Acceso Oeste.

Durante los procedimientos también se secuestraron elementos de interés para la causa, que es llevada adelante por la UFI N° 10 de General Rodríguez junto al Juzgado de Garantías N° 2.

Desde el área de Seguridad destacaron la importancia del trabajo coordinado para avanzar en la prevención del delito y reforzar el cuidado de los vecinos y vecinas del distrito.

Municipalidad de General Rodríguez