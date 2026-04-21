Misas y homenajes al Papa Francisco a un año de su fallecimiento

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, se realizarán este martes una serie de misas, caravanas y actos conmemorativos en distintos puntos de Buenos Aires y otras ciudades del país, así como también en el exterior.

Uno de los principales homenajes tendrá lugar en la Basílica de Luján, donde la Conferencia Episcopal Argentina celebrará una misa a las 17 bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

La ceremonia será presidida por Marcelo Colombo y contará con la participación del episcopado argentino y miembros de la comisión ejecutiva del organismo, entre ellos Ángel Rossi, César Fernández y Raúl Pizarro.

Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reunir a los fieles en un gesto de fe, gratitud y esperanza, en recuerdo del legado espiritual del pontífice y su llamado a una Iglesia cercana y comprometida con los sectores más vulnerables.

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezará una misa homenaje ese mismo martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores, un sitio clave en la vocación religiosa de Jorge Bergoglio.

En otras regiones también se desarrollarán actividades conmemorativas.

En la provincia de San Juan, la catedral local organizó una semana de propuestas que incluye una misa especial y encuentros de oración y reflexión. Asimismo, parroquias de Rosario, en Santa Fe, realizarán celebraciones litúrgicas durante la jornada.A nivel internacional, en la Basílica de Santa María la Mayor —donde descansan los restos del pontífice— se llevará a cabo el rezo del rosario y una misa especial, con la participación de figuras cercanas al papa, como el sacerdote argentino Guillermo Karcher.