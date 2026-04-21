Abrió la inscripción para la capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos

_Los encuentros se realizarán los martes 5, 12, 19 y 26 de mayo en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el abordaje comunitario frente a situaciones de consumo y adicciones, con eje en la escucha como primer acercamiento y herramienta fundamental de acompañamiento.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, que se realizarán los martes 5, 12, 19 y 26 de mayo, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2845, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.

Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas y podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-xr3Ay20Qsj0DV75Fuae-Ncgmn7d_qAMdHDRhyCHX_SET5g/viewform

La propuesta contempla encuentros en los que se trabajará sobre la importancia y el ejercicio de la escucha como primer abordaje frente a situaciones de consumo, con la promoción de herramientas para la intervención desde una perspectiva comunitaria y de acompañamiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa con el impulso de espacios de formación y capacitación que fortalecen las redes de cuidado y prevención en el territorio, con el objetivo de brindar respuestas colectivas a las problemáticas de consumo en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno