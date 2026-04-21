La comunidad celebró los 10 años de sacerdocio del Padre Leo

Con una emotiva celebración, la comunidad se reunió para conmemorar el décimo aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Leo, destacando su compromiso y vocación al servicio de los demás.

Durante el encuentro, se agradeció especialmente a quienes hicieron posible el festejo, valorando el esfuerzo y la dedicación en la organización de este momento tan significativo.

A lo largo de estos diez años, el Padre Leo ha acompañado a la comunidad como guía espiritual, amigo y pastor, consolidando un vínculo cercano desde el inicio de su camino sacerdotal.

En el marco del aniversario, se expresó un profundo reconocimiento por su labor y por su constante presencia, celebrando una década de entrega y acompañamiento.

Parroquia San Martín de Porres