Kicillof participó de actos en homenaje al Papa Francisco

Al cumplirse un año de su fallecimiento, descubrió un mural y asistió a una misa federal en la Basílica Nuestra Señora de Luján._

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en el municipio de Luján de actividades en homenaje al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Allí, descubrió un mosaico en el Centro Cultural y Turístico Municipal “Ana de Matos” y asistió a la misa federal que se celebró en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

En ese marco, Kicillof destacó: “A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales”.

“En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran como una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”, agregó.

“En Francisco está la cultura del encuentro, que hoy se contrapone directamente con la cultura de la cancelación que vemos expresada en agresiones, odio, insultos y en la persecución al que no piensa igual”, sostuvo y concluyó: “Cuando me tocó visitarlo en el Vaticano, fui testigo de su inmensa humanidad: para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”.

La obra artística inaugurada en honor al Sumo Pontífice posee dimensiones de 1,60 por 1,95 metros y fue realizada por Paula Soto y Gonzalo López Lluch, creadores del colectivo “Mosaico Nacional”.

En el mismo espacio cultural, recorrió una muestra fotográfica de Enrique Cangas que retrata el camino de Jorge Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires y como Papa, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director provincial de Cultos, Juan Torreiro; el intendente local, Leonardo Boto; y el Arzobispo de la Arquidiócesis Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

Por su parte, Álvarez Rodríguez sostuvo: “A Francisco lo homenajeamos como Papa, pero también como la voz argentina más potente que trabajó para que los sectores más vulnerables y necesitados reciban mayor atención”. “Tomar sus legados y valores nos ayudarán a torcer una historia global cargada de violencia y crueldad”, agregó.

Al respecto, el arzobispo Scheinig recordó: “En un contexto mundial de angustia y asfixia, figuras como la de Francisco nos traen paz y esperanza de transformación”.

En tanto, Boto subrayó: “Debemos mantener viva las ideas que pregonó: este mural nos acompañará a quienes vemos en su figura a un líder que sostenía que no hay desarrollo sin comunidad”.

Posteriormente, Kicillof se dirigió hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján para formar parte de una ceremonia religiosa federal que fue presidida por el Arzobispo Marcelo Colombo, quien se desempeña como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Este acto central, enmarcado en la 128° Asamblea Plenaria de obispos de la Argentina, contó con la presencia de autoridades eclesiásticas; funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes políticos, sociales y sindicales; y representantes diplomáticos de otros países.

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