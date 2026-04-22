La fuga de la comisaría 1ª: El delincuente estaba detenido por tirotearse ferozmente con la Policía

Carlos Moraez es un delincuente peligroso, de los denominados “pesados”. Purgó una condena por un homicidio ocurrido en el 2011 en el corazón del barrio Lomas de Moreno. Lo acusan de vender drogas en la misma zona. El pasado domingo se tiroteó con la policía y fue capturado. El lunes, luego de que le leyeran los cargos en la fiscalía, se fugó de la Comisaría 1ª de Moreno.

Carlos Gabriel Moraez, de 42 años, conocido como “Carlitos Cuero”, está siendo intensamente buscado por la Policía. Moraez, con pesado prontuario, escapó de la comisaría 1ª de Moreno. El suceso se produjo este lunes alrededor de las 15:30, luego de regresar de la fiscalía Nº 2, donde fue indagado por funcionarios judiciales por el delito de resistencia a la autoridad, abuso de arma y tenencia de arma de guerra. Cómo se produjo la fuga es materia de investigación.

Moraez fue detenido este domingo alrededor de las 17 horas cuando intentaba entrar en una vivienda ubicada sobre la calle Honduras entre Chile y Colombia del barrio Yaraví de Moreno Norte. Minutos antes, y a unos 200 metros, había golpeado con una pistola a un sujeto, quien se encontró con el móvil policial haciendo la ronda en el barrio Jardines 2.

En la esquina de Italia y Honduras, las oficiales (dos sargentas) lograron visualizarlo y se acercaron con el patrullero. Este individuo se parapetó detrás de un árbol y arrancó a los tiros. Las uniformadas lograron guarnecerse y evitaron ser heridas. También efectuaron disparos. Una verdadera balacera.

El sujeto comenzó a correr e intentó esconderse en la mencionada casa cuando, rodeado, fue reducido. En su poder fue secuestrada una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, con numeración suprimida y cargador extendido. Además tenía una linterna táctica colocada bajo el cañón. El móvil quedó con 11 bonitos agujeros. Esposado, fue llevado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, para que le realicen la evaluación médica de rigor.

Ya instalado en la comisaría 1ª, se reveló que poseía antecedentes por un homicidio del 2011 y por una portación de arma de guerra. Llamó la atención al personal del Comando de Patrullas la feroz resistencia planteada ante el intento de detención. Parecía estar jugado.

El lunes fue trasladado a los calabozos de las fiscalías, donde pasado el mediodía se negó a declarar ante el personal de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Fue devuelto a la seccional 1ª.

Los calabozos de la comisaría 1ª están clausurados por orden de la justicia. Esta medida está vigente desde noviembre del año pasado, cuando detuvieron a tres policías acusados de practicar salvajes torturas a personas detenidas. Dónde estaba alojado Moraez aún no es claro. Se presume que en alguna dependencia cercana al patio interno, porque alrededor de las 15:30 escapó por los techos, luego de desembarazarse de las esposas. Más de 24 horas después sigue gozando de la libertad.

Consultadas nuestras habituales fuentes de la zona, relataron que a Moraez lo conocen como “Carlitos Cuero”. En el año 2011, cuando aún usaba pelo largo y ya era un conocido ladrón de la zona de Lomas de Moreno, mató de varios disparos a un joven en la esquina de Nicaragua y Rojas, luego de una discusión. Cuando salió de la cárcel por este homicidio siguió con su carrera criminal, pero ahora vinculado a la venta de drogas. Habría sido uno de los más fieles clientes de María Eugenia Ayala, alias la “Paka”. La “Paka” está detenida desde el 2023, pero sus allegados seguirían con la lucrativa e ilegal actividad, bajo su mando a distancia.

Se realizaron varios allanamientos en las últimas horas en la búsqueda de Moraez. Hasta el momento sin resultados. La causa por la evasión es instruida por la UFI Nº 3. El cerco en torno a este delincuente se cierra, motivo por el cual se esperan resultados en poco tiempo.