Detienen a un motochorro tras intento de robo en General Rodríguez

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la Secretaría de Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez, detuvo a un motochorro en la intersección de Tarija y Mercedes.

Momentos antes, el delincuente había intentado robarle la motocicleta a un vecino utilizando un arma de fuego.

El detenido, de 18 años, quedó a disposición de la fiscalía en turno. Además, se incautó la motocicleta con la que se desplazaba.

Desde la Secretaría de Justicia y Política Criminal se continuará fortaleciendo el plan de trabajo articulado con la Policía Bonaerense y el Poder Judicial, para seguir combatiendo el delito en nuestro distrito.

Municipalidad de General Rodríguez