Primer Encuentro de personas con Inmunodeficiencias Primarias y sus familias

En las instalaciones de Casa Posadas se realizó el Primer Encuentro de Personas con Inmunodeficiencias Primarias (IDPs) y sus Familias, una jornada profundamente emotiva que contó con una destacada participación de pacientes, familiares y profesionales de la salud.

Durante la actividad se compartieron experiencias, inquietudes y expectativas, generando un espacio de intercambio enriquecedor y de acompañamiento mutuo. Además, se brindaron charlas informativas sobre temas de gran relevancia, como alimentación saludable, vacunas y el proceso de transición del cuidado pediátrico al de adultos, entre otros.

Info Hospital Posadas