Presentación Anual del Comité de Prevención y Control de Infecciones

El pasado miércoles se llevó a cabo la Presentación Anual 2025 del Comité de Prevención y Control de Infecciones del Hospital. Durante el encuentro se expusieron los avances logrados en materia de control y prevención de infecciones en los distintos servicios y áreas, así como la actualización de las normativas y protocolos de actuación.

El Comité tiene como misión proteger a pacientes, trabajadores y visitantes de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Para ello, implementa programas de vigilancia y prevención de la propagación de microorganismos, promueve normas de higiene y bioseguridad, garantiza el manejo adecuado de insumos y la correcta esterilización del material, y desarrolla instancias de formación continua en todos los servicios del hospital.

Estas acciones contribuyen a mantener un entorno hospitalario seguro, a mejorar la calidad de la atención y a reducir la resistencia antimicrobiana.

Actualmente, el Comité trabaja en la implementación de una Campaña Anual de Higiene de Manos, orientada a fortalecer las buenas prácticas y el cuidado en todos los niveles de atención.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega – Moreno