Detuvieron a dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal acusados de integrar una banda de escruchantes

Los efectivos pertenecían al área de Inteligencia de la Policía Federal.

En los allanamientos se encontraron siete armas de fuego, municiones, dólares, euros y un vehículo que habría sido utilizado para cometer los robos.

Dos integrantes de la Policía Federal Argentina quedaron detenidos, acusados de participar en una banda dedicada a robar viviendas cuando sus ocupantes no se encontraban en ellas, una modalidad conocida como escruche.

El caso se inició por un asalto cometido el 11 de julio en una casa de la calle Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar un Volkswagen Vento que habría intervenido en el hecho junto con otro vehículo.

El seguimiento de ese automóvil permitió localizarlo en San Miguel, donde efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron el rodado cuando los dos sospechosos estaban por abordarlo.

La investigación continuó en Bella Vista, donde se realizó un allanamiento en una propiedad de la calle Moine al 800.

Allí, los agentes encontraron siete armas de fuego cortas, tres de ellas consideradas armas de guerra, y municiones de distintos calibres.

El procedimiento también permitió incautar 2.400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares, documentación relevante para la investigación y el Volkswagen Vento, señalado como parte de la logística utilizada para los robos.

Los detenidos son dos hombres de 45 y 43 años, identificados como D. G. P. y A. L. C. Ambos trabajaban en el área administrativa de la División Inteligencia de la Policía Federal.

El primero conducía el vehículo investigado, mientras que el segundo viajaba como acompañante.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso la aprehensión de ambos por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción.

Además, ordenó que fueran trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.