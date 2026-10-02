La Diócesis de Merlo-Moreno se prepara para acompañar la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

En el Santuario de San Cayetano de Liniers se realizó la Misa de Envío de los voluntarios y voluntarias que estarán al servicio de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján.

La celebración fue presidida por Mons. Jorge García Cuerva y reunió a quienes se preparan para acompañar a los miles de peregrinos que este sábado pondrán sus pasos en camino hacia Luján.

Durante la celebración también se realizó la entrega de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Luján a la Diócesis de Lomas de Zamora.

La imagen será la que encabece la peregrinación de este sábado y fue bendecida por el papa Francisco durante la JMJ de Río de Janeiro en 2013.También participaron voluntarios de distintas comunidades de Merlo y Moreno, junto a la Pastoral de Juventud Diocesana, que estarán presentes en las tareas de acompañamiento y servicio a los peregrinos.

A ellos se suman las áreas municipales de Merlo y Moreno y organismos provinciales que colaborarán durante el recorrido.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, miles de jóvenes volverán a caminar hacia Luján llevando sus intenciones, historias y esperanzas.

Porque acompañar, escuchar, cuidar y tender una mano también es una forma de peregrinar.

Info Vida Diocesana Obispado de Merlo-Moreno