Detuvieron a la madre del principal acusado por el crimen del policía en La Matanza

En el marco de la investigación por el asesinato del policía Mauro Fabián Molina, ocurrido a plena luz del día en La Matanza, fue detenida la madre del principal sospechoso, acusada de encubrimiento.

El presunto autor del hecho permanece prófugo y es intensamente buscado.

El crimen se produjo cuando el efectivo, que se encontraba de civil, fue interceptado por un delincuente al acercarse a una empresa de cobranzas en la localidad de Isidro Casanova.

En ese contexto, el atacante le sustrajo dinero en efectivo y, ante la resistencia, le efectuó disparos en la zona torácica, provocándole la muerte. Además, le robó su arma reglamentaria.

La víctima fue trasladada al Hospital Paroissien, donde se constató su fallecimiento.

A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, se logró reconstruir parte del recorrido de los sospechosos, quienes se desplazaban en una camioneta Volkswagen Amarok gris.

El vehículo fue localizado en un domicilio de Ciudad Evita, donde se realizó un allanamiento de urgencia.

En el lugar se secuestró la camioneta utilizada en el hecho, que presentaba signos de haber sido limpiada y modificada.

También se incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos una gorra, guantes y muestras para análisis de ADN.

Durante el procedimiento fue detenida una mujer de 61 años, madre del principal acusado, quien manifestó tener conocimiento de lo ocurrido. Según se informó, el sospechoso se encontraba bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico por una causa previa.

La investigación continúa con el objetivo de dar con el paradero del acusado, mientras que la causa está a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza, bajo la calificación de robo agravado con uso de arma de fuego en concurso con homicidio y encubrimiento agravado.