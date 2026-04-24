Impulsan espacios de planificación para fortalecer la salud pública local

En el marco del plan estratégico de la Secretaría de Salud Pública, se llevó adelante un nuevo Espacio de Planificación Operativa (EPO) junto al equipo del CAPS 11 de Marabó y autoridades de gestión.

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que se desarrollan en los distintos efectores de salud del ámbito municipal, con el objetivo de promover la participación activa de trabajadoras y trabajadores en la organización y mejora continua del sistema.

Durante la jornada se analizaron problemáticas específicas del centro de salud, así como también el impacto de las políticas de recorte implementadas a nivel nacional en el funcionamiento del sistema sanitario.

Desde el área se destacó la importancia de estos espacios como herramientas para fortalecer una salud pública cercana, participativa y orientada a las necesidades de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez