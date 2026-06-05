Detuvieron a seis personas en una investigación contra la venta de drogas en Paso del Rey

En un operativo contra la venta de drogas en la zona de la ribera del río Reconquista de Paso del Rey, la policía detuvo a seis sujetos y secuestró estupefacientes, además de armas.

La denuncia la radicó, según consta en el expediente, un ocasional transeúnte que pasó por el lugar y observó a un grupo de sujetos realizando maniobras sospechosas. Generalmente este tipo de artilugio disimula rumores y comentarios vecinales, que ante el temor de algún tipo de represalia, prefieren ampararse en el anonimato. De esta manera comenzó una breve investigación que tuvo su punto culminante el pasado miércoles 27 de mayo.

La causa recayó en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli, quien derivó el trabajo de campo a personal de la comisaría Moreno 3ª (Villa Zapiola). La vivienda que sería el punto de comercialización está ubicada sobre la Ribera del río Reconquista, entre las calles Almirante Brown y Vélez Sarsfield, a cien metros del puente Bernardo de Irigoyen, que comunica Paso del Rey con el barrio Lagos del Bosque, en el partido de Merlo.

Luego de las comprobaciones, el Dr. Ventricelli solicitó dos órdenes de allanamiento al Dr. Gabriel Castro, titular del Juzgado de Garantías Nº 2. El otro domicilio en cuestión está sobre la calle Paganelli entre O´brien y Beltrán, a unas seis cuadras del primero. Las mismas se ejecutaron durante las primeras horas del miércoles 27 de mayo.

La redada terminó con las aprehensiones de seis sujetos. Alejandro Abelo (39 años), Aníbal Alberto Romero (41 y conocido como “Pulpo”), Aníbal Alberto Romero (70 y padre del anterior), Emanuel Cena (34), Jorge Velloso (47) y Mauro Goitea (30) fueron esposados por los uniformados.

Las fuerzas del orden incautaron dosis de marihuana y cocaína lista para la venta al menudeo. Además, secuestraron dos revólveres calibres 22 y 38 y una carabina calibre 22. Encontraron balanzas de precisión, elementos de corte y estiramiento de la droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Todos los detenidos quedaron imputados en el expediente caratulado como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra y civil”. Continúan alojados en los calabozos de la seccional policial.