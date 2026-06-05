La Provincia implementará un operativo de control para el examen de residencias

Más de 7 mil aspirantes rendirán el examen de ingreso a las residencias bonaerenses que busca fortalecer la formación de profesionales de la salud tras la eliminación del sistema unificado nacional.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó las medidas de seguridad, organización y control que regirán durante el examen ERES Bonaerense 2026 los días 18 y 19 de junio en distintas sedes de la Provincia.

Este año, más de 7 mil aspirantes rendirán el examen de ingreso a los más de 2 mil cupos a residencias bonaerenses que ofrece la Provincia.El ERES Bonaerense surgió como respuesta de la provincia de Buenos Aires ante la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el sistema unificado de residencias médicas.

Frente a ese escenario, la Provincia impulsó un esquema propio para garantizar la continuidad, transparencia y organización del acceso a las residencias en el sistema público de salud bonaerense, preservando criterios de evaluación comunes y asegurando la formación de profesionales en hospitales y centros sanitarios de todo el territorio provincial. El operativo busca garantizar condiciones de transparencia, equidad y orden en una de las instancias más importantes para el ingreso al sistema público de residencias médicas, donde cada año se presentan miles de profesionales de todo el país.

Entre las principales medidas, se estableció la prohibición total del uso de dispositivos electrónicos durante el examen, incluyendo teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks, auriculares y cualquier tecnología con capacidad de comunicación o almacenamiento. Además, las y los postulantes deberán mantener muñecas y orejas visibles durante toda la evaluación para facilitar los controles.Desde la cartera sanitaria bonaerense advirtieron que cualquier intento de fraude, uso indebido de tecnología o conducta vinculada a deshonestidad académica implica la descalificación automática del/la aspirante.

Asimismo, se recordó que el ingreso al examen será únicamente con acreditación de identidad mediante DNI vigente o documentación oficial habilitante. Solo podrán ingresar las personas autorizadas para rendir.

El Ministerio también informó que las grillas de examen deberán completarse exclusivamente con lapicera negra y que no estará permitido ingresar con bebidas, comida ni equipo de mate.Como parte del operativo, las pertenencias personales serán guardadas en bolsas precintadas provistas por la organización y no podrán manipularse durante el examen. Tampoco se permitirá permanecer en pasillos ni espacios comunes internos una vez realizado el ingreso.Las autoridades sanitarias destacaron que estas medidas forman parte de una política integral para fortalecer la calidad y transparencia de los concursos de residencias, considerados una herramienta central para la formación de especialistas y el fortalecimiento del sistema público de salud.

Al momento del ingreso, cada postulante recibirá una pulsera identificatoria con la asignación de un sector y una fila determinada para rendir.

Se exigirá concurrir con el cabello recogido en caso de llevarlo largo y no estará permitido el uso de gorras ni capuchas durante toda la evaluación. Además, serán distribuídos de manera alternada cuatro temas de examen para evitar que aspirantes ubicados en puestos contiguos reciban el mismo cuestionario.

Las salidas al baño estarán reguladas mediante un sistema de turnos y asignaciones aleatorias y las sedes con mayor cantidad de participantes dispondrán de monitoreo por cámaras como parte de los mecanismos destinados a resguardar la transparencia y la seguridad de la instancia evaluativa. Cada postulante deberá verificar previamente la dirección de la sede elegida y horario asignado, ya que no se permitirá rendir en un lugar o fecha diferente a la establecida. Las sedes son: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

Exámenes de Residencias de la PBACon el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en distintas disciplinas y especialidades, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentó “Eres Bonaerense¨, el examen para entrar al Sistema de Residencias, una vez al año, mediante concurso público y abierto.

Las residencias son una formación de posgrado intensiva en servicio que articulan estudio y trabajo, y se desarrolla en efectores públicos provinciales y municipales de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados que cuenten con convenio con la cartera de Salud.

El “ERES Bonaerense” constituye una política sanitaria definida por la Provincia para capacitar profesionales de manera integral. Tiene como objetivo dar respuesta a la complejidad de los problemas de salud de la población y promueve un modelo de atención y cuidado con perspectiva de derechos.

El Ministerio define cada año los cargos a concursar en residencias básicas, articuladas y posbásicas, en función de las necesidades sociosanitarias bonaerenses. La Provincia ofrece más de 2300 cupos que se pueden consultar en https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/examen-residencias-bonaerenses/

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