Argentina inicia su preparación para el Mundial con un amistoso ante Honduras

La Selección argentina disputará este sábado su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, cuando enfrente a Honduras en Estados Unidos.

El encuentro se jugará desde las 21 en el Kyle Field Stadium de Texas y formará parte de la puesta a punto del equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo.

Para este compromiso, el cuerpo técnico no podrá contar con varios futbolistas que llegan con molestias físicas, entre ellos Lionel Messi, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, por lo que se prevén modificaciones en la formación habitual.

La Albiceleste continúa con los entrenamientos en territorio estadounidense, donde lleva adelante la preparación para el certamen mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.Argentina y Honduras se enfrentaron en tres oportunidades a lo largo de la historia, con saldo favorable para el conjunto nacional, que se impuso en todos los antecedentes registrados.

El amistoso servirá para que Scaloni continúe evaluando variantes y ajuste detalles de cara al debut mundialista, en una etapa clave de la preparación del vigente campeón del mundo.