Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional, falleció este viernes a los 77 años.

El músico padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.Reconocido por su trayectoria como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari se convirtió en una figura emblemática de la música argentina y en un símbolo de la independencia artística.

Junto a la banda dejó una huella imborrable con discos que marcaron a generaciones de seguidores.

Tras la disolución del grupo en 2001, inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una convocatoria multitudinaria en cada una de sus presentaciones.

Dueño de un estilo único y de letras cargadas de metáforas y referencias culturales, construyó una de las obras más influyentes del rock argentino. Sus recitales dieron origen a las llamadas “misas ricoteras”, encuentros que trascendieron lo musical para convertirse en un fenómeno cultural.

En los últimos años recibió distintos reconocimientos por su aporte a la cultura nacional, entre ellos el doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.Con su muerte, la música argentina despide a uno de sus artistas más influyentes y convocantes, cuya obra continuará formando parte de la historia cultural del país.