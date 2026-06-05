A 11 años de Ni Una Menos, impulsan un espacio de reflexión sobre las violencias de género

En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez abrió sus puertas a la comunidad para promover el diálogo y la reflexión sobre las violencias por motivos de género.

La actividad se desarrolló a 11 años de la primera movilización del 3 de junio y puso el foco en la importancia de fortalecer una mirada intersectorial para el abordaje de estas problemáticas.Durante la jornada se destacó el valor de la articulación comunitaria, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de herramientas que permitan continuar acompañando y previniendo situaciones de violencia.

La propuesta también buscó generar un espacio de participación y debate frente a los desafíos actuales vinculados a las políticas de género, reafirmando el compromiso con la promoción de derechos y la construcción de una sociedad más igualitaria.

HCD General Rodríguez