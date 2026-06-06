Abuso sexual en el polideportivo de General Rodríguez: Detuvieron a un sospechoso en Paso del Rey

El jueves 28 de mayo, un delincuente robó a dos adolescentes y abusó sexualmente de la chica. El terrible suceso ocurrió en el polideportivo municipal de General Rodríguez. Al día siguiente, y en el mismo escenario, asaltó a varios jóvenes. En todos los hechos actuó armado. Una semana después, la DDI lo detuvo en Paso del Rey. Registraba antecedentes. Fue reconocido por varias víctimas.

Una parejita de chicos, de 13 años ambos, se encontró en el predio del polideportivo municipal de General Rodríguez “Juan Antonio Ávila”. Habían salido del colegio minutos antes y el encuentro estaba previamente pactado. Estaban noviando, con la inocencia de la edad. Hasta que la tarde se volvió oscura, de verdadero terror.

Apareció un sujeto de contextura delgada y con el rostro parcialmente cubierto. Bajo amenaza con un arma de fuego, los redujo. Les sacó los teléfonos celulares. Y violó a la chica. Se dio a la fuga.

La víctima fue asistida por personal médico del cercano hospital provincial Vicente López y Planes, quienes le realizaron el protocolo de profilaxis. También intervinieron psicólogos. La denuncia la radicó el padre de la joven. La causa recayó en la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez. La justicia comenzó a recabar testimonios y solicitó las cámaras de seguridad de la zona.

Aunque suene increíble, casi un baño de impunidad, el mismo delincuente volvió a delinquir al otro día. Asaltó a dos grupos de adolescentes, con una diferencia de 50 minutos. A las 16 perpetró el primer ataque. Siempre en el polideportivo. Escapaba hacia el bosque del hospital y se perdía el rastro.

Ya en los meses previos hubo reclamos por la inseguridad que se vivía en el predio, donde decenas de rodriguenses realizan prácticas de esparcimiento, principalmente en horario vespertino. Incluso alumnos de las inmediaciones de la zona fueron asaltados. Se desconoce la respuesta que brindó la secretaría de Seguridad de la comuna, bajo el liderazgo del Dr. Nicolás Rappazzo.

La investigación recayó en la DDI. Los detectives, con directivas de su titular comisario mayor Federico López, a través de declaraciones, imágenes de video, análisis de impactos de antenas de telefonía celular e incluso datos de billeteras virtuales, identificaron a un sospechoso. Se trataba de un sujeto de 29 años, cuyo nombre sería Jonathan B. Este individuo estaba domiciliado en el barrio Parque de Paso del Rey.

Este jueves por la mañana se montó una “capacha”, es decir una vigilancia encubierta, desarrollada de manera discreta. Cuando el acusado salió a la calle, fue capturado por los oficiales. Fue trasladado a la sede de la DDI.

Jonathan B. posee antecedentes por dos robos con arma, venta de drogas y encubrimiento. Al menos tres víctimas lo señalaron como el autor de las agresiones a través de la OTIP (Oficina Técnica de Identificación de Personas), dependiente del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Ese organismo tiene registro fotográfico de todos los condenados y procesados en territorio bonaerense.

El sospechoso se negó a declarar ante la Dra. Rodríguez. Quedó imputado por los delitos de “robo agravado por ser perpetrado con arma de fuego (tres hechos) y abuso sexual a una menor agravado por el acceso carnal, por ser perpetrado por arma de fuego y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima”. Quedó alojado en los calabozos de la DDI. No se descarta que con el correr de los días aparezcan nuevos damnificados.