La Selección argentina disputa su primer amistoso rumbo al Mundial 2026 ante Honduras

La Selección argentina enfrentará este sábado a Honduras en el primero de los amistosos programados como preparación para el Mundial 2026.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Kyle Field, en Texas.El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará así su puesta a punto de cara a la máxima cita del fútbol mundial.

Para este compromiso, el cuerpo técnico decidió preservar a varios futbolistas que arrastran molestias físicas, entre ellos Lionel Messi, quien continuará con un trabajo especial para llegar en óptimas condiciones al torneo.

El amistoso también servirá para que el entrenador evalúe variantes y les otorgue minutos a jugadores que integran la convocatoria para estos encuentros preparatorios.

Por su parte, Honduras afrontará el compromiso como parte de su proceso de preparación internacional.

El seleccionado centroamericano no logró clasificarse al Mundial 2026 y ya trabaja con vistas a las próximas competencias bajo la conducción del español José Francisco Medina, quien asumió el cargo a principios de este año.

El partido marcará el inicio de la serie de ensayos de la Albiceleste antes de su debut mundialista.