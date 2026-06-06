Impidieron un intento de usurpación en un predio público de Parque Irigoyen

Un operativo conjunto entre la Policía y el Municipio permitió evitar un intento de usurpación en un predio de propiedad pública ubicado en el barrio Parque Irigoyen.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando efectivos de la Comisaría 1ª acudieron a un terreno situado en la intersección de Ginocchio y Manuela Maison, donde varias personas habían comenzado a instalarse en el lugar.

Como resultado de la intervención policial, fueron aprehendidos tres hombres y una mujer, quienes quedaron vinculados a una causa caratulada como “Usurpación en grado de tentativa”.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno de General Rodríguez.

Desde el Municipio destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas y las fuerzas de seguridad para prevenir este tipo de hechos y resguardar los espacios públicos de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez