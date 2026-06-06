El Consejo Consultivo por Razones de Violencia de Género avanzó en la planificación de nuevas acciones

Se realizó un nuevo encuentro del Consejo Consultivo por Razones de Violencia de Género en la sede del Partido Justicialista de General Rodríguez, con el objetivo de evaluar las actividades desarrolladas recientemente y proyectar nuevas iniciativas para el resto del año.

Durante la jornada, las y los participantes realizaron un balance de las propuestas llevadas adelante en el marco del 3 de Junio, Día de Ni Una Menos, entre ellas el encuentro de reflexión sobre el rol de la Justicia y la normativa vigente en materia de género.

Asimismo, se trabajó en la planificación de futuras acciones y actividades orientadas a fortalecer la prevención, la sensibilización y el abordaje de las violencias por razones de género en la comunidad.

Estos espacios de participación permiten generar instancias de intercambio y construcción colectiva para continuar promoviendo políticas y acciones vinculadas a la igualdad y el acceso a derechos.

Municipalidad de General Rodríguez