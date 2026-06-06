El Jardín de Infantes N° 901 celebró sus 60 años

El pasado lunes, el Jardín de Infantes N° 901 celebró su 60° aniversario con una emotiva jornada junto a toda la comunidad educativa. Del acto participó el Intendente municipal Mauro García, quien acompañó a docentes, estudiantes y familias en esta fecha tan especial para la institución.La celebración se desarrolló sin suspensión de clases, permitiendo que las niñas y los niños fueran protagonistas de una jornada de encuentro, memoria y reconocimiento a la historia del establecimiento.En el marco de los festejos, se realizó la presentación de un museo conmemorativo que reunió objetos, fotografías y materiales históricos que reflejan las distintas etapas de la vida institucional del jardín desde su inauguración. La muestra incluyó imágenes de antiguos estudiantes y docentes, así como diversos elementos que permitieron reconstruir la historia y el crecimiento de la institución a lo largo de seis décadas.Las familias participaron activamente de la propuesta, recorriendo la muestra y compartiendo este homenaje colectivo a la trayectoria del jardín.

Además, se expusieron dibujos realizados por las niñas y los niños, sumando su mirada y creatividad a la celebración.

De esta manera, el Jardín de Infantes N° 901 conmemoró sus 60 años de historia, renovando su compromiso con la educación inicial y fortaleciendo los lazos que lo unen a toda la comunidad de General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez