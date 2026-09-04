Detuvieron a tres jóvenes por presunta venta de cocaína en el barrio La Perla

Tres jóvenes fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en el barrio La Perla, en Moreno, donde se secuestraron más de 50 envoltorios con cocaína y otros elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo el martes 25 de agosto en la zona de las calles La Plata y Nicaragua, en el marco de un operativo dinámico destinado a prevenir delitos bajo la modalidad motochorro, robos automotores y otras faltas.Según consta en el parte policial, efectivos del Grupo Táctico Operativo observaron movimientos compatibles con una presunta venta de droga al menudeo entre varios hombres. Al dar la voz de alto, uno de ellos permaneció en el lugar, mientras que otro comenzó a escapar.

Durante la huida, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y apuntado hacia los efectivos. Ante esta situación, un oficial efectuó un disparo controlado hacia el suelo con su arma reglamentaria, sin que ninguna persona resultara herida. El individuo logró escapar.

A pocos metros, los policías consiguieron interceptar y aprehender a tres personas, identificadas como J.L.Q., de 29 años; G.E.N., de 17; e I.E.F., de 17.

Durante el procedimiento, en poder de I.E.F. se encontró una riñonera negra que contenía 53 envoltorios con cocaína, con un peso total de 21,06 gramos. También se secuestraron un teléfono celular y una bolsa con bicarbonato.

A los otros dos jóvenes se les incautaron teléfonos celulares, que quedaron incorporados a las actuaciones.La causa quedó bajo intervención de la UFI N° 6 del departamento judicial de Moreno y General Rodríguez.

El funcionario Sebastián Robledo dispuso la aprehensión de I.E.F. y su remisión a un centro de menores, mientras que J.L.Q. fue notificado de la formación de una causa y G.E.N. fue entregado a sus progenitores.

Los elementos secuestrados y las actuaciones fueron remitidos a la sede fiscal para continuar con las diligencias correspondientes.