Femicidios en Argentina: ya son 176 los casos registrados en lo que va del año

Un informe de MuMaLá contabilizó los crímenes ocurridos entre enero y agosto y advirtió que la cifra ya supera la registrada durante todo 2025. Además, 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres.

Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 176 femicidios en Argentina, según un informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).

La cifra representa un crimen cada 33 horas y ya supera la cantidad de víctimas contabilizadas durante el año pasado.

Del total relevado, 127 corresponden a femicidios directos, mientras que también se registraron 15 femicidios vinculados de varones y niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios ocurridos en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.

Uno de los datos que surge del relevamiento está relacionado con los antecedentes de las víctimas frente a la Justicia. Solo el 11% había realizado una denuncia previa.

A su vez, el 75% contaba con una orden de restricción contra el agresor y el 12% tenía un botón antipánico.

El informe también señala el impacto de estos crímenes sobre los grupos familiares: 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de los femicidios registrados durante el período analizado.

Las armas de fuego, entre las principales modalidadesLas armas de fuego fueron el método más utilizado en los casos relevados, presentes en el 32% de los femicidios.

Le siguieron las armas blancas, con el 24%; la asfixia, con el 13%; y los golpes, con el 11%.La edad promedio de las víctimas fue de 39 años. Dentro del total se contabilizaron 16 niñas y adolescentes y 17 mujeres adultas mayores. En cuanto a los agresores, la edad promedio de los femicidas fue de 41 años.

El relevamiento también mostró diferencias entre las provincias. Santiago del Estero, con una tasa de 1,7; Santa Fe, con 1,6; y Catamarca, con 1,4, fueron las jurisdicciones que registraron las tasas más elevadas de feminicidios durante el período.

Reclamo por políticas de prevención

A partir de los datos registrados, MuMaLá cuestionó la falta de políticas de prevención y de herramientas destinadas a abordar la violencia de género.La organización reclamó la restitución, a nivel nacional, de presupuestos, estructuras funcionales e iniciativas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y miedo.

Las cifras relevadas vuelven a poner en agenda la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y protección frente a la violencia de género, especialmente ante el dato de que una amplia mayoría de las víctimas contaba con medidas de protección al momento del crimen.