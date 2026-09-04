Se realizó la muestra anual de ESI en el Predio Estación Cultural de General Rodríguez

Este miércoles se llevó a cabo la Muestra Anual de Educación Sexual Integral (ESI), organizada en el Predio Estación Cultural y con la participación de más de 50 instituciones educativas de General Rodríguez.

Allí estuvo presente el Intendente Mauro García, acompañado por la Inspectora Jefa Regional, Gabriela Valverde; su par distrital, Prof. Graciela Monsalvo; la referente local de la Dirección Provincial de ESI, Valeria Moreiras; el Secretario de Salud Pública, Dr. Gustavo Tummino; la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y DDHH, Mariana Galván y la directora de Educación, Violeta Sueiro; entre otras autoridades.

La exposición se realiza de manera continua desde el 2022 en nuestra ciudad, contando con stands con trabajos de diversa índole realizados por las y los alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario; que buscaron visibilizar información acerca de temáticas como el abordaje sobre la violencia de género desde perspectivas social, cultural, político e histórica, tanto a nivel nacional como internacional; así como también sobre el grooming, el acceso y cuidado a la salud sexual y el respeto por la identidad y la diversidad sexual.

“Estos trabajos son en realidad la última parte y la expresión de varios meses de trabajo junto a sus docentes y en eso se ve un montón de aprendizaje, que se ve reflejado en ustedes y también en los adultos, porque permite conocernos, respetarnos y también construir una comunidad a partir del respeto hacia nuestros cuerpos”, destacó Mauro García.

Entre las propuestas realizadas se expusieron trabajos artísticos, maquetas, juegos didácticos, talleres de bordado, estampado y una radio abierta a cargo de la Escuela Secundaria Nº 11 durante toda la jornada.

A su vez, hubo una banda de rock representada por alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Nº 1 “Javier Tapié”, entre otras iniciativas de canto y baile interpretadas por estudiantes de la Escuelas Primarias Nº 2 y Nº 16.Por su parte, desde la Secretaría de Salud Pública y la Dirección de Género y Diversidades municipal se colaboró con la difusión de material informativo sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual.

En ese sentido, Valeria Moreiras resaltó la importancia de pensar esta muestra “como un momento de encuentro y de intercambio entre todos y todas, y en el que los chicos y chicas son las protagonistas que nos vienen a contar cómo estuvieron trabajando en las aulas acerca de la ESI”.

A raíz de ello, la referente local de la Dirección Provincial de ESI ratificó que estos conceptos “atraviesan la vida cotidiana de nuestras instituciones.

Está presente en los vínculos, en los conflictos, en los contenidos que trabajamos, en las preguntas, en los cuerpos, en la forma de participar, en todo aquello que habilitamos y también en aquello que todavía nos cuesta hablar”.

Por último, la Inspectora Jefa Regional remarcó que “en muy poco tiempo la Ley Nacional de Educación Sexual Integral estará cumpliendo 20 años, y es un largo camino el que hemos recorrido, pero igualmente seguiremos ampliando el acceso a la ESI en las escuelas porque es lo que nos piden los chicos y chicas”.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez