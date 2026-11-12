Detuvieron a un hombre acusado de incendiar su casa con su esposa y sus cuatro hijos adentro

Un grave episodio de violencia familiar sacudió en las últimas horas al barrio Mi Rincón, donde un hombre de 33 años fue aprehendido luego de ser acusado de prender fuego una vivienda en la que se encontraban su cónyuge y sus cuatro hijos menores de edad.

A pesar de la magnitud del siniestro, todas las víctimas resultaron ilesas.

El hecho ocurrió este 9 de noviembre en la intersección de las calles Monte Hermoso y Navarro. Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Prevención Rural de nuestra ciudad, acudió en apoyo al Comando Patrulla local tras recibir un alerta por un incendio en curso en una propiedad de la zona.

Una vez en el lugar y gracias al rápido accionar conjunto de los efectivos, se procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como Franco M., quien de acuerdo con la investigación preliminar, el individuo habría provocado el fuego de manera intencional mientras su pareja y sus cuatro hijos permanecían en el interior del inmueble.

Tras las tareas de rigor y al constatarse que los integrantes del grupo familiar se encontraban a salvo y sin lesiones, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría 1ª de General Rodríguez, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

En tanto, las víctimas fueron derivadas a la Comisaría de la Familia para recibir contención y labrar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 09 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, bajo la carátula de «Incendio y Amenazas Agravadas».

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno