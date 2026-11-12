León XIV se despidió de la Argentina y afirmó que el país “tiene dos Papas”

Tras partir rumbo a Perú, el Pontífice agradeció el recibimiento durante su visita apostólica y aseguró que se sintió “como en casa”. También destacó el vínculo con el papa Francisco, nacido en Buenos Aires.

El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de finalizar su agenda en el país y partir rumbo a Perú para continuar su viaje apostólico por Sudamérica.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco.

Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice, al agradecer las muestras de afecto recibidas durante su estadía.

En su publicación, también dejó una frase con la que destacó el vínculo que construyó con el país y la historia de su antecesor: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La referencia al papa Francisco, nacido en Buenos Aires, estuvo presente en distintos momentos de la visita de León XIV, quien recordó su figura durante la misa celebrada en la Basílica de Luján.Además, el Santo Padre convocó a mantener la unidad y la oración entre los fieles.

“Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, escribió.

“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó el Papa, antes de iniciar su viaje hacia Perú.