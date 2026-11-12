Consumidores sobreendeudados: Procedimientos y cursos de acción ante una problemática que crece

En el Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez se presentó el libro “Consumidores Sobreendeudados”. En medio de una crisis económica que golpea los bolsillos de la población, especialistas analizan una problemática que crece: las solicitudes de créditos en entidades que cobran tasas elevadísimas, algunas claramente usureras. La falta de educación financiera contra la necesidad real de las familias. En el centro de Moreno hay al menos 30 instituciones dedicadas a este rubro, según un relevamiento realizado por la municipalidad. Entrevista con la Dra. Evelyn Cabrera (presidenta de la Instituto del Consumidor y Usuario del CAMGR), Dra. María José Ponce (directora general de Derechos de Consumidores y Usuarios de la comuna), Dr. Adrián Ganino (ex director Nacional de Defensa al Consumidor y actual secretario del Tribunal de Faltas con competencia en consumo de la municipalidad de San Martín) y Dr. Claudio Fede (Juez de la Cámara Civil y Comercial – Sala N° 2 del Departamento Judicial de San Martín y director del libro)