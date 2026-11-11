Moreno 2000: una joven de 18 años fue baleada y detuvieron a dos policías de la Ciudad

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de la plaza del Barrio 2000. La víctima recibió un disparo en el tórax y permanece internada en el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega. Los efectivos detenidos están acusados de tentativa de homicidio y la Justicia investiga si se trató de un caso de gatillo fácil.

Una joven de 18 años resultó herida de bala durante un violento episodio ocurrido en la madrugada de este domingo 8 de noviembre en el barrio 2000 de Moreno Norte. Por el hecho, dos efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes se encontraban de civil, fueron detenidos y quedaron imputados por tentativa de homicidio.

La víctima fue identificada como Celeste Vanesa Sánchez, quien recibió un disparo en el tórax y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega. Según la última información disponible, permanecía internada, con pronóstico reservado.

El episodio se produjo en la esquina de Mármol y Paraguay, en las inmediaciones de la plaza del barrio 2000. Todo comenzó durante una reunión entre amigos que se desarrollaba en una casa ubicada en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Paraguay desde la noche del sábado.

Alrededor de las 2 de la mañana, un numeroso grupo abandonó la fiesta. En las cercanías se encontraban Manuel y Máximo Ralde, de 26 y 24 años respectivamente, hermanos y oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes vestían de civil. Según la declaración del primero, estos jóvenes quisieron robarles. Por este motivo habría sacado su arma reglamentaria y efectuado al menos tres disparos al aire.

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los hermanos Ralde (presumiblemente con otros sujetos) persiguieron al grupo y les habrían disparado. Esta secuencia habría quedado registrada en una cámara de seguridad e incorporada al expediente. De esa manera se habría producido el balazo que hirió a Celeste Sánchez.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Por disposición del funcionario judicial, Manuel Ralde fue detenido inmediatamente e imputado por tentativa de homicidio y se ordenó el secuestro de su arma reglamentaria. Este martes ordenó la aprehensión de Máximo Ralde. Ambos quedaron a disposición del fiscal.

La Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo que hirió a la joven y establecer las responsabilidades de los efectivos que participaron del episodio. La principal hipótesis sobre la que se trabaja es que se haya tratado de un caso de gatillo fácil.