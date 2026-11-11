Y el Papa León XIV pasó por Moreno… A máxima velocidad

Luego de la misa en la cárcel de Devoto (en pleno traslado a Marcos Paz) el Papa León XIV se dirigió a Luján. Transitó por Autopista del Oeste y alrededor de las 9:20 de este miércoles 11 de noviembre pasó por Moreno. Logramos captar su saludo, a más de 80 kilómetros por hora. En la ciudad de la Basílica encabezó una misa que congregó, según datos oficiales, más de tres millones y medio de personas. Ya vuela a Lima para terminar su gira sudamericana. Es el tercer pontífice que visita la Argentina, luego de Juan Pablo II, quien lo hizo en 1982 (finalizando la Guerra por la Recuperación de Nuestras Islas Malvinas) y 1987.