Detuvieron a un joven por el robo de una moto y recuperaron el vehículo en un operativo preventivo

Un hombre de 20 años fue detenido tras ser acusado de robar una motocicleta en la localidad de Villa Vengochea, en un procedimiento que permitió además recuperar el rodado a pocos minutos de ocurrido el hecho.

La intervención se realizó durante una recorrida preventiva en la zona de Ruta 7 y Lainez, donde efectivos de la Comisaría 2ª interceptaron al sospechoso, quien había abandonado una moto Honda CB Twister sustraída instantes antes.Según se informó, el joven también intentó descartar un elemento metálico de fabricación casera que utilizaba para simular un arma de fuego y amedrentar a las víctimas.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª junto al vehículo recuperado, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Nº 9.

Desde el Municipio destacaron el trabajo articulado con la Policía y señalaron que se continúa avanzando en acciones coordinadas para reforzar la seguridad en General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez