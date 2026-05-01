Megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil: 84 detenidos y 270 allanamientos en 15 países

Un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes concluyó con 84 personas detenidas y la realización de 270 allanamientos en distintos puntos del mundo.

La investigación fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la operación “Aliados por la Infancia VI”.

Según se informó, los procedimientos se llevaron a cabo en 17 provincias argentinas, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en otros 15 países.

En el territorio nacional se realizaron 68 allanamientos, distribuidos en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán, entre otras. A nivel internacional, los operativos incluyeron 159 intervenciones en Brasil y procedimientos en países como Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.

Como resultado, fueron detenidos 84 sospechosos acusados de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 arrestos se concretaron en la Argentina y 58 en el exterior.

La investigación se originó a partir de directivas de la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ el uso de herramientas digitales específicas para detectar usuarios que comparten este tipo de material en redes P2P, así como el análisis de reportes internacionales.

A partir de esas tareas, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó múltiples domicilios en distintas provincias, información que fue remitida a las jurisdicciones correspondientes para profundizar las investigaciones y avanzar con los allanamientos.

El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la coordinación internacional del operativo y remarcó la importancia de este tipo de acciones para desarticular redes delictivas vinculadas a la explotación sexual infantil.

En tanto, la fiscal Dupuy señaló que la investigación continuará con el análisis de los dispositivos secuestrados, etapa clave para determinar la situación procesal de los detenidos.

Por su parte, desde el CIJ subrayaron que la cooperación internacional resulta fundamental para abordar este tipo de delitos de carácter transnacional.

La operación “Aliados por la Infancia” es una iniciativa coordinada desde la Argentina que busca combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, mediante acciones simultáneas en distintos países y el uso de herramientas tecnológicas de detección e investigación.

Foto MPF