Equipo de la UNM clasificó a la final del Mundial de Tecnología Satelital y representará a la Argentina en México

El equipo CanSat de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) se clasificó a la final del Mundial de Tecnología Satelital, tras alcanzar un puntaje de 80.543 en la instancia clasificatoria.

De esta manera, el grupo viajará a México para disputar la definición del certamen, representando a la Argentina.

Para llegar a esta instancia, el equipo compitió con universidades de distintos países, entre ellos México, Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Países Bajos e India, en un proceso de evaluación que destacó el desempeño académico y técnico de los participantes.

El equipo CanSat UNM está conformado por el docente Pedro Giuffrida; los ingenieros y graduados de la UNM Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes de Ingeniería en Electrónica Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti, Patricio Coto y Juan Pablo Luján. También integra el equipo Rocío Salgado, estudiante de la carrera de Diseño Industrial.

El Mundial CanSat convoca a equipos universitarios a diseñar, construir y validar un sistema satelital en miniatura, replicando las distintas etapas de una misión espacial real.

La competencia propone una experiencia de alta exigencia académica y tecnológica, fomentando el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje aplicado en áreas como ingeniería, programación y diseño.Desde la comunidad universitaria destacaron el logro del equipo y su compromiso, al tiempo que valoraron la oportunidad de representar al país en una competencia internacional de relevancia.

Universidad Nacional de Moreno