Detuvieron en Grand Bourg al cabecilla de una peligrosa banda: lo buscaban por homicidio y robo agravado

En un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) capturaron a un sujeto apodado “Coco”, acusado por homicidio en grado de tentativa y robo triplemente agravado.

La causa se inició a raíz de un hecho ocurrido en el año 2020, cuando un grupo de delincuentes ingresó con fines de robo a una quinta ubicada en la localidad de Luján.

Durante el asalto se produjo un enfrentamiento armado con el propietario de la vivienda, quien resultó gravemente herido.

En la huida, uno de los delincuentes dejó caer un teléfono celular, elemento que resultó de importancia para la investigación y permitió avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de la banda, la cual fue desactivada en su totalidad, quedando prófugo únicamente su líder.

Dicha banda estaba compuesta por al menos seis integrantes quienes se dedicaban a cometer entraderas muy violentas mediante el uso de armas de fuego, en el conurbano bonaerense.

De esta manera la Unidad Funcional de Instrucción N°9 a cargo de la Dra. Virginia Mariana Suárez, encomendó al personal de la División Delitos Contra el Automotor de esta Institución la investigación del caso con el objeto de establecer la identidad y el paradero del buscado.

Luego de diversas pesquisas y con el total de los elementos aportados por los efectivos federales, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mercedes a cargo de la Dra. Eliza Fabiana Marcelli, ordenó la detención del buscado.

De esta manera, los uniformados montaron un discreto operativo en la localidad bonaerense de Grand Bourg, donde el sujeto fue identificado y posteriormente detenido en la vía pública, sobre la calle Almirante Brown al 500.

Durante el procedimiento, el hombre presentó un documento nacional de identidad y una licencia de conducir que serían apócrifos.

Tras ser informado de la medida judicial vigente, manifestó su verdadera identidad.

Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y dicha documentación ilegal.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Homicidio agravado criminis causa en tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda y por la efracción”.

Con info PFA