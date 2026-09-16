L-Gante fue imputado por amenazas con armas en General Rodríguez

La investigación se inició tras la denuncia de una vecina y avanzó con tres allanamientos, en los que fueron secuestrados una BMW X5 y tres celulares.

También se incorporó un video al expediente.

Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, quedó imputado en una causa que investiga presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio en General Rodríguez.

Un allegado, identificado como E. J. A. C., también fue notificado en el expediente.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba una vivienda y aseguró haber sido intimidada para abandonar el lugar.

Según su relato, primero habría sido amenazada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del cantante.

Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, Valenzuela habría llegado al domicilio acompañado por varias personas.

La mujer afirmó que ingresaron al inmueble y que algunos de los presentes exhibieron armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban allí.

La denunciante también relató un segundo episodio en el que observó una camioneta negra en las inmediaciones de la propiedad. Según declaró, Valenzuela viajaba junto a dos hombres y uno de ellos habría exhibido un arma desde la ventanilla.

Como parte de la investigación, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y realizaron tareas de campo para identificar vehículos y domicilios vinculados con los hechos denunciados.

El lunes por la noche se concretaron tres allanamientos en General Rodríguez, dos en propiedades ubicadas dentro del country Terravista y otro en un domicilio particular. Durante los procedimientos se secuestraron una BMW X5 y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.Además, la denunciante aportó una filmación de poco más de un minuto en la que se escuchan gritos provenientes de una camioneta estacionada cerca de su vivienda.

La imagen no permite distinguir con claridad a Valenzuela, pero el video fue incorporado a la causa.

Valenzuela y E. J. A. C. quedaron formalmente notificados de la investigación por amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real entre sí. La causa continúa bajo investigación judicial.