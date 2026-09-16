La Justicia revocó el fallo que suspendía el nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora hizo lugar a la apelación del fiscal Hernán Ceruti y revocó el hábeas corpus que había frenado temporalmente la aplicación de la Ley 27.801.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida que había suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada tras la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti contra la resolución de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2.Pascual había dispuesto la suspensión preventiva al considerar que la Provincia no contaba con las condiciones materiales e institucionales necesarias para afrontar la implementación del nuevo régimen, que establece la posibilidad de aplicar el sistema penal juvenil a adolescentes desde los 14 años.

Entre sus argumentos, la magistrada había advertido sobre un posible incremento de adolescentes privados de la libertad y cuestionado la capacidad de infraestructura y recursos disponibles.

El fiscal Ceruti sostuvo, en cambio, que el hábeas corpus requiere una afectación concreta o una amenaza actual a la libertad de una persona y cuestionó que la suspensión de la norma se basara en una situación eventual.

Los camaristas Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi hicieron lugar al planteo fiscal y consideraron inadmisible la suspensión general de la Ley 27.801.

De esta manera, el fallo de primera instancia quedó revocado y el nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve a regir en la provincia de Buenos Aires, mientras continúa el debate judicial sobre las condiciones para su implementación.