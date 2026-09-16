Llega el Pre-Encuentro de las Provincias y su Cultura

El certamen de danza y música folklórica se realizará el 27 de septiembre en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, con inscripción abierta hasta el 20 de septiembre y cupos limitados

El Municipio de Moreno llevará adelante el Pre-Encuentro de las Provincias y su Cultura, en el marco del 22° aniversario de esta importante fiesta provincial.

El certamen de danza y música folklórica se realizará el 27 de septiembre, en el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, ubicado en Asconapé 87, Moreno Centro.La propuesta convocará a bailarines, músicos, cantores y artistas para celebrar las provincias, sus culturas y sus tradiciones. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de septiembre, con cupos limitados.

Las y los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en el escenario principal del 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado especializado y las y los participantes podrán acceder a los premios previstos para cada rubro.

Las y los interesados podrán solicitar toda la información y el reglamento a través del correo electrónico identidadesculturales@moreno.gov.ar o personalmente en Cultura Moreno, ubicado en Dr. Vera 247.

Los rubros de participación estarán divididos en las siguientes categorías:Música: Solista vocal de folklore, Solista vocal de tango, Dúo vocal, Conjunto vocal y Solista instrumental.

Danza: Solista de malambo femenino, Solista de malambo masculino, Conjunto de malambo, Pareja de baile estilizada, Pareja de baile tradicional, Conjunto de baile folklórico y Mejores intérpretes de zamba.

La propuesta forma parte de las políticas culturales del Gobierno local orientadas a fortalecer la identidad cultural y el reconocimiento de intérpretes y agrupaciones vinculados con el folklore y la música popular.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno