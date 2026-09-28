Detuvieron por un robo a un joven que tenía dos pedidos de captura, uno por el femicidio de Sonia Villagra

Damián Mendoza fue aprehendido luego de ser encontrado herido de un disparo en una pierna tras un robo en una vivienda del barrio Moreno 2000. Tenía dos pedidos de captura vigentes: uno por tentativa de homicidio y otro por el femicidio de Sonia Villagra, asesinada de un disparo en la cabeza en el Plan Federal de Casasco.

Un joven fue aprehendido en Moreno luego de ser encontrado herido de un disparo en una de sus piernas, en el marco de una investigación por el robo cometido en una vivienda del barrio Moreno 2000. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego y elementos que habrían sido sustraídos del domicilio. Además, los investigadores establecieron que sobre el sospechoso pesaban dos pedidos de captura vigentes.

El procedimiento comenzó cuando personal policial fue comisionado a la zona a raíz de un aviso por una persona herida con un arma de fuego. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura del tobillo. Se desconoce quién le disparó.

Según la información policial, el hombre habría ingresado alrededor de las 6 de la mañana de este domingo 27 de septiembre, junto con otros sujetos, a la vivienda luego de violentar una ventana. La propiedad pertenece a una mujer de 55 años, quien no se encontraba en el domicilio al momento del robo.

Durante el procedimiento fueron secuestrados elementos que habrían sido sustraídos de la vivienda, entre ellos una campera deportiva perteneciente a la damnificada. También se incautó una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, cuya corredera llevaba la inscripción de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con el informe, el arma no presentaba impedimentos al momento de la consulta.

El herido fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Moreno, donde quedó bajo evaluación médica y, según el parte policial, se encontraba fuera de peligro. Mientras permanecía internado, personal del Grupo de Tareas Operativas realizó las averiguaciones correspondientes y logró establecer su identidad: se trata de Damián Uriel Tobías Mendoza, de 26 años, conocido con el alias de “El Polaco” o “Polaquito”.

Al consultar los sistemas informáticos, los investigadores constataron que Mendoza tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de agosto de 2023, requerido en una causa por tentativa de homicidio mediante disparo de arma de fuego, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por delito grave. La investigación se encuentra a cargo de la UFI N.º 7 de Moreno.

El pedido de captura por el femicidio de Sonia Villagra

El segundo pedido de captura había sido emitido el 16 de septiembre de 2026, apenas cinco días después del asesinato de Sonia Villagra, ocurrido en el Plan Federal de Casasco, en la zona sur de La Reja. La causa tramita ante la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo.

Villagra, de 45 años, se encontraba alrededor de las 20 del viernes 11 de septiembre junto con su pareja y un amigo, compartiendo unas bebidas en la esquina de San Pablo y San Cayetano. De acuerdo con la investigación difundida en ese momento, un hombre apareció sorpresivamente, extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo a corta distancia en la cabeza.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega. Llegó en gravísimo estado y falleció mientras era ingresada al quirófano. En la escena, los peritos de Policía Científica secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros. Durante la autopsia fue recuperado del cuerpo de la víctima un proyectil de similares características.

La investigación permitió identificar a un sospechoso a partir de los testimonios recogidos en el lugar. En aquel momento se informó que se trataba de un hombre de 27 años que ya tenía un pedido de captura por una tentativa de homicidio ocurrida tres años antes. La principal hipótesis sobre el móvil del crimen apuntaba a antiguos problemas vecinales que habrían escalado en violencia.

Ahora, el informe policial identifica al sospechoso buscado por ese crimen como Damián Uriel Tobías Mendoza, quien aparece con un pedido de captura por la causa caratulada como “homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer” (femicidio).

Con su aprehensión en el marco de la investigación por el robo, Mendoza quedó además a disposición de la Justicia por los antecedentes que registraba. La UFI Nº 8 de la Dra. Verónica Pittella dispuso su aprehensión, el secuestro del arma y de los elementos vinculados con el robo, además de distintas medidas para avanzar en la investigación.

Entre ellas se encuentran las pericias de Policía Científica (principalmente el cotejo balístico), el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos. La situación procesal del sospechoso deberá ser definida por las fiscalías intervinientes en las distintas causas. Se descuenta que Mendoza permanecerá varias semanas internado, ya que el daño sufrido en el tobillo es de importancia.