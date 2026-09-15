Femicidio en el Plan Federal de Casasco: mataron a una mujer de un disparo en la cabeza

Una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza en el Plan Federal de Casasco. El homicida escapó y es intensamente buscado. El móvil estaría relacionado con antiguos problemas vecinales.

Alrededor de las 20 horas del pasado viernes 11 de septiembre, Sonia Villagra se encontraba con su pareja y un amigo compartiendo unas bebidas en la esquina de las calles San Pablo y San Cayetano, en el corazón del Plan Federal de Casasco, ubicado en la zona sur de La Reja.

Sorpresivamente apareció un sujeto que extrajo entre sus ropas un arma de fuego. Sin mediar palabra, ejecutó a Villagra de un cercano disparo a la cabeza. El agresor escapó del lugar, mientras que los testigos llevaron de urgencia a la mujer al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.

La víctima llegó al centro sanitario en gravísimo estado. Cuando los médicos, desesperados, la ingresaban al quirófano, Sonia Villagra, de 45 años, falleció.

Con la presencia policial en la escena del crimen, los peritos de la Policía Científica secuestraron una vaina servida de una pistola calibre 9 mm. En la operación de autopsia realizada el sábado al mediodía, el médico forense recuperó del cuerpo de la infortunada Villagra una bala de similares características.

El trabajo de campo fue monitoreado por los Dres. Pablo Córdoba y Federico De La Llera, ayudante fiscal y auxiliar letrado respectivamente de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez que encabeza la Dra. Luisa Pontecorvo. Los funcionarios recabaron testimonios in situ que permitieron la identificación de un sospechoso.

Se trata de un sujeto de 27 años; su nombre no trascendió a la prensa. Sí confirmaron fuentes consultadas que pesa sobre él un pedido de captura por una tentativa de homicidio producida tres años atrás.

La principal hipótesis con la que trabaja la fiscalía para determinar el móvil del ataque sería la de problemas vecinales que crecieron en violencia en los últimos tiempos. Este individuo está imputado en el delito de “homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer”, es decir, femicidio. El acusado es intensamente buscado.